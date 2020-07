Как активировать Касперского через прокси сервер

Если Вы читаете данную статью, то наверняка задаете себе вопрос "как активировать Касперского с помощью ключа, который требует прокси сервер". На самом деле в этом нет ничего хитрого и сложного и сейчас мы с Вами вместе разберемся с этим вопросом.

1. Для начала находим такой ключ, который требует использования прокси. Вот у меня например ключик такова рода: "Kaspersky Internet Security Multi-Device на 60 дней (Прокси Индия)". Т.е. мене нужен прокси Индии (Вам тот, который указан в Вашем ключе).

2. Идем искать бесплатный прокси. Я делаю это на сайте фри прокси . Если сервис не работает, идем на аналогичные сервисы, например - spys one или hidemyna me или proxynova com (сервисы аналогичные между собой). В полеставим точку на, а в выпадающем списке- находим