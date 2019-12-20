Как активировать Касперского через прокси сервер

Если Вы читаете данную статью, то наверняка задаете себе вопрос "как активировать Касперского с помощью ключа, который требует прокси сервер". На самом деле в этом нет ничего хитрого и сложного и сейчас мы с Вами вместе разберемся с этим вопросом.

Что такое активация через прокси сервер

В некоторых случаях можно найти ключи для Касперского у которых будет стоять пометка - прокси страны. Это означает что данный ключ предназначен для активации продукта Kaspersky в указанной стране (если написано Индия, то можно активировать в Индии, а в других странах - нет). Сами же прокси позволяют нам поменять свой IP адрес на адрес другой страны, к примеру той же Индии и после этого можно будет легко активировать Касперского ключом, который предназначен для данной страны. Т.е. по сути мы не много хитрим и используем ключик, который не предназначен для нашей страны. А ниже я подробно опишу инструкцию, как и что нужно делать на примере.

Как подключить прокси сервер к Kaspersky

1. Для начала находим такой ключ, который требует использования прокси. Вот у меня например ключик такова рода: "Kaspersky Internet Security Multi-Device на 60 дней (Прокси Индия)". Т.е. мене нужен прокси Индии (Вам тот, который указан в Вашем ключе).









Фильтруем сервера и выбираем любой, который менее нагружен. Справа от IP показана нагрузка сервера, если там все зашкаливает, то его лучше не трогать.





3. Копирую IP адрес и порт из списка. Затем перехожу в настройки Касперского. Перехожу в пункт Дополнительно и там есть вкладка - Сеть.





Во вкладке Сеть я мотаю в самый низ до пункта Настройка прокси сервера и нажимаю на него.





После этого появляется окно настройки прокси для Kaspersky и теперь нам остается только прописать найденный IP и порт. Для активации не забывает ткнуть в выделенный на картинке пункт.





После этого нажимаем Сохранить и теперь идем на вкладку лицензии, где и будем вводить наш лицензионный ключ требующий прокси. Инструкция о том, как его ввести подробно расписана статье - Как активировать Касперского на 90 дней бесплатно . Просто хочется так же сказать что при данной операции время активации ключа заметно увеличится и может достигать до 1 минуты. Если в ответ Вы получите что сервер не отвечает, то скорее всего выбранный Вами прокси уже не работает и нужно будет повторить операцию смены прокси, а потом заново пытаться ввести ключ. Таким образом можно перебрать несколько серверов из списка, пока найдете для себя рабочий. Если остаются вопросы или недопонимание статьи, пишите об этом в комментариях к этой статье, будем вместе разбираться.

В видео чуть ниже наглядно показан процесс активации Касперского через прокси.